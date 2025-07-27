Результаты турнира UFC on ABC 9 с главным боем Уиттакер — де Риддер

26 июля в Абу-Даби состоялся турнир UFC on ABC 9, где в главном бою вечера в среднем весе Ренье де Риддер из США одержал победу над австралийцем Робертом Уиттакером.
«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами всех боёв турнира:
Ренье де Риддер победил Роберта Уиттакера единогласным решением;
Пётр Ян победил Маркуса Макги единогласным решением;
Шарабутдин Магомедов победил Марка-Андре Баррио единогласным решением;
Асу Алмабаев победил Хосе Очоа единогласным решением;
Богдан Гуськов победил Никиту Крылова техническим нокаутом;
Брайс Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением;
Муслим Салихов победил Карлоса Леала нокаутом;
Дэйви Грант победил Дэ'Мона Блэкшира единогласным решением;
Табата Риччи победила Аманду Рибас техническим нокаутом;
Билли Элекана победил Ибо Аслана единогласным решением;
Стивен Нгуен победил Мохаммада Яхью техническим нокаутом;
Мартин Будай победил Маркуса Алмейду единогласным решением.
Российские бойцы одержали три победы на турнире, а для Петра Яна данный успех стал третьим подряд.