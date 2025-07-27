Результаты турнира UFC on ABC 9 с главным боем Уиттакер — де Риддер

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26 июля в Абу-Даби состоялся турнир UFC on ABC 9, где в главном бою вечера в среднем весе Ренье де Риддер из США одержал победу над австралийцем Робертом Уиттакером.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами всех боёв турнира:

Ренье де Риддер победил Роберта Уиттакера единогласным решением;

Пётр Ян победил Маркуса Макги единогласным решением;

Шарабутдин Магомедов победил Марка-Андре Баррио единогласным решением;

Асу Алмабаев победил Хосе Очоа единогласным решением;

Богдан Гуськов победил Никиту Крылова техническим нокаутом;

Брайс Митчелл победил Саида Нурмагомедова единогласным решением;

Муслим Салихов победил Карлоса Леала нокаутом;

Дэйви Грант победил Дэ'Мона Блэкшира единогласным решением;

Табата Риччи победила Аманду Рибас техническим нокаутом;

Билли Элекана победил Ибо Аслана единогласным решением;

Стивен Нгуен победил Мохаммада Яхью техническим нокаутом;

Мартин Будай победил Маркуса Алмейду единогласным решением.

Российские бойцы одержали три победы на турнире, а для Петра Яна данный успех стал третьим подряд.