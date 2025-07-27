Пётр Ян выиграл третий бой UFC подряд, Дьёкереш перешёл в «Арсенал». Главное к утру
Российский боец UFC Пётр Ян одержал третью подряд победу в промоушене, одолев американца Маркуса Макги на турнире в Абу-Даби, шведский форвард Виктор Дьёкереш стал игроком «Арсенала», «Краснодар» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив на своём поле «Локомотиву». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Пётр Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 9.
- «Арсенал» подписал Виктора Дьёкереша.
- «Краснодар» проиграл «Локомотиву» в матче 2-го тура РПЛ, Батраков оформил дубль.
- Анна Калинская одолела Эмму Радукану и вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне.
- Ренье де Риддер победил Роберта Уиттакера раздельным решением судей на турнире UFC в ОАЭ.
- Шара Буллет победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей на турнире UFC в ОАЭ.
- Определилась пара финалистов мужского турнира категории ATP-500 в Вашингтоне.
- Кирилл Пригода установил рекорд России на 100 м брассом и вышел в полуфинал ЧМ-2025.
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- «Акрон» разгромил «Сочи» во 2-м туре РПЛ, Дзюба отметился голом и не реализовал пенальти.
- Тренер «Сочи» Морено: отдам половину месячной зарплаты, мы не заслуживаем таких денег.
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