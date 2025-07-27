Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

27 июля, главные новости спорта, футбол, футбольные трансферы, теннис, чемпионат мира по водным видам спорта, РПЛ

Пётр Ян выиграл третий бой UFC подряд, Дьёкереш перешёл в «Арсенал». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Пётр Ян одержал третью подряд победу в промоушене, одолев американца Маркуса Макги на турнире в Абу-Даби, шведский форвард Виктор Дьёкереш стал игроком «Арсенала», «Краснодар» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив на своём поле «Локомотиву». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Пётр Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 9.
  2. «Арсенал» подписал Виктора Дьёкереша.
  3. «Краснодар» проиграл «Локомотиву» в матче 2-го тура РПЛ, Батраков оформил дубль.
  4. Анна Калинская одолела Эмму Радукану и вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне.
  5. Ренье де Риддер победил Роберта Уиттакера раздельным решением судей на турнире UFC в ОАЭ.
  6. Шара Буллет победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей на турнире UFC в ОАЭ.
  7. Определилась пара финалистов мужского турнира категории ATP-500 в Вашингтоне.
  8. Кирилл Пригода установил рекорд России на 100 м брассом и вышел в полуфинал ЧМ-2025.
  9. Гол Миранчука «Сиэтлу» не помог «Атланте» прервать серию из 8 матчей без побед в МЛС.
  10. «Акрон» разгромил «Сочи» во 2-м туре РПЛ, Дзюба отметился голом и не реализовал пенальти.
  11. Тренер «Сочи» Морено: отдам половину месячной зарплаты, мы не заслуживаем таких денег.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Рубин» — «Зенит» в РПЛ, гонка Ф-1 в Спа и финал женского Евро
Топ-события воскресенья: «Рубин» — «Зенит» в РПЛ, гонка Ф-1 в Спа и финал женского Евро
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android