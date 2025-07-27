Пётр Ян выиграл третий бой UFC подряд, Дьёкереш перешёл в «Арсенал». Главное к утру

Российский боец UFC Пётр Ян одержал третью подряд победу в промоушене, одолев американца Маркуса Макги на турнире в Абу-Даби, шведский форвард Виктор Дьёкереш стал игроком «Арсенала», «Краснодар» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив на своём поле «Локомотиву». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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