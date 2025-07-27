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Крылов потерпел два поражения подряд в UFC впервые с 2022 года

Крылов потерпел два поражения подряд в UFC впервые с 2022 года
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33-летний российский боец и 10-й номер в полутяжёлом рейтинге Никита Крылов по результатам турнира UFC on ABC 9, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), потерпел второе подряд поражение второй раз в карьере.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов (W)
26 июля 2025, суббота. 22:10 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Богдан Гуськов

Последний раз Крылов потерпел два поражения в период с 2021 по 2022 год. В 2021-м Никита встретился с Магомедом Анкалаевым и в трёхраундовом поединке уступил судейским решением. В следующем поединке россиянина ждал Пол Крэйг, который одержал победу в первом раунде болевым приёмом.

Соперником Крылова на турнире в Абу-Даби в 2025-м стал представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Россиянин проиграл нокаутом в первом раунде.

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