Крылов потерпел два поражения подряд в UFC впервые с 2022 года

33-летний российский боец и 10-й номер в полутяжёлом рейтинге Никита Крылов по результатам турнира UFC on ABC 9, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), потерпел второе подряд поражение второй раз в карьере.

Последний раз Крылов потерпел два поражения в период с 2021 по 2022 год. В 2021-м Никита встретился с Магомедом Анкалаевым и в трёхраундовом поединке уступил судейским решением. В следующем поединке россиянина ждал Пол Крэйг, который одержал победу в первом раунде болевым приёмом.

Соперником Крылова на турнире в Абу-Даби в 2025-м стал представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Россиянин проиграл нокаутом в первом раунде.