Шара Буллет одержал пятую победу в UFC

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, по результатам турнира UFC on ABC 9, который состоялся 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ), одержал пятую победу в промоушене Даны Уайта.

Соперником Магомедова стал канадец Марк-Андре Баррио, которого россиянин победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Это был шестой поединок Шары Буллета в UFC. Своё единственное поражение он потерпел в предыдущем поединке с американцем Майклом Пейджем судейским решением. Теперь Шарабутдин имеет в своём рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года.