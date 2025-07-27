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Шара Буллет одержал пятую победу в UFC

Шара Буллет одержал пятую победу в UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, по результатам турнира UFC on ABC 9, который состоялся 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ), одержал пятую победу в промоушене Даны Уайта.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Марк-Андре Баррио

Соперником Магомедова стал канадец Марк-Андре Баррио, которого россиянин победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Это был шестой поединок Шары Буллета в UFC. Своё единственное поражение он потерпел в предыдущем поединке с американцем Майклом Пейджем судейским решением. Теперь Шарабутдин имеет в своём рекорде 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне он выступает с декабря 2017 года.

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