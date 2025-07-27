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Новрузов победил Абдырахманова на турнире IBA Bare Knuckle. Джон Джонс стал гостем шоу

26 июля в Москве состоялся первый турнир организации IBA Bare Knuckle, которая планирует объединить под своими знамёнами сильнейших кулачных бойцов мире. В карде прошло не мало интригующих противостояний, включая реванш Эмиля Новрузова и Самата Абдырахманова. Кроме этого, гостем турнира стал легенда UFC Джон Джонс.

В главном поединке вечера в принципиальном реванше сошлись Самат Абдырахманов и Эмиль Новрузов.

По итогам пяти раундов единогласным решением судей победу одержал Эмиль Новрузов, который вновь победил Самата Абдырахманова.

В первый раз соперники бились в 2023 году, и тогда победу решением судей одержал Новрузов.

В соглавном событии турнира IBA Bare Knuckle столкнулись две звезды российской кулачки. Действующий чемпион лиги Prime FL Ильнар «Хантер» Ишимбаев против обладателя чемпионского перстня Top Dog Магомеда Магомедова.

Поединок прошёл всю дистанцию, победу раздельным решением судей одержал Магомед Магомедов.

Результаты турнира IBA Bare Knuckle

Эмиль Новрузов победил Самата Абдырахманова единогласным решением судей;

Магомед Магомедов победил Ильнара Ишимбаева раздельным решением судей;

Амирхан Оев победил Андрея Ялымова раздельным решением судей;

В бою Алана Абаева и Исы Исаева была зафиксирована ничья;

Мурад Халидов победил Ивана Смирнова нокаутом во втором раунде;

Геннадий Маркарян победил Исраила Сулейманова единогласным решением судей;

Абдулджабар Гасанов победил Васифа Аббасова большинством судейских голосов;

Игорь Иванченко победил Пеле Садояна единогласным решением судей;

Егор Горшков победил Эмира Джумабаева единогласным решением судей.