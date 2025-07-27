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Статистика боя Никита Крылов — Богдан Гуськов: удары, процент точности

Статистика боя Никита Крылов — Богдан Гуськов: удары, процент точности
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33-летний российский боец и 10-й номер в полутяжёлом рейтинге Никита Крылов по результатам турнира UFC on ABC 9, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), проиграл техническим нокаутом в первом раунде представителю Узбекистана Богдану Гуськову.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов (W)
26 июля 2025, суббота. 22:10 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Богдан Гуськов

Поединок между Крыловым и Гуськовым продлился 4 минуты 18 секунд. За это время Никита нанёс 34 удара, 16 (47%) из которых достигли цели и оказались акцентированными. На счету Богдана 48 ударов и 28 точных (58%) — 23 акцентированных. Также Гуськов смог отправить россиянина в нокдаун, после чего бросился добивать Крылова, а рефери остановил поединок.

Крылов впервые с 2022-го потерпел два поражения подряд.

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