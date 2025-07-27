Статистика боя Никита Крылов — Богдан Гуськов: удары, процент точности

33-летний российский боец и 10-й номер в полутяжёлом рейтинге Никита Крылов по результатам турнира UFC on ABC 9, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), проиграл техническим нокаутом в первом раунде представителю Узбекистана Богдану Гуськову.

Поединок между Крыловым и Гуськовым продлился 4 минуты 18 секунд. За это время Никита нанёс 34 удара, 16 (47%) из которых достигли цели и оказались акцентированными. На счету Богдана 48 ударов и 28 точных (58%) — 23 акцентированных. Также Гуськов смог отправить россиянина в нокдаун, после чего бросился добивать Крылова, а рефери остановил поединок.

Крылов впервые с 2022-го потерпел два поражения подряд.