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Мухаммад рассказал, как Чимаев победит дю Плесси

Мухаммад рассказал, как Чимаев победит дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад рассказал, как 31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 84 кг, Хамзат Чимаев выйдет победителем из титульного поединка с южноафриканским чемпионом дивизиона Дрикусом дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Честно говоря, слишком многие недооценивают кардио Чимаева. У Дрикуса неуклюжий стиль, но он часто получает удары и ломает многих парней усталостью. Если Чимаев в первом раунде не будет слишком агрессивен, пытаясь перевести его в партер и вложив в это всю свою энергию, я думаю, с ним всё будет в порядке, если он оставит поединок в стойке. Поэтому я ставлю на Чимаева», — приводит слова Мухаммада аккаунт Red Corner в социальной сети Х (ранее Тwitter).

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