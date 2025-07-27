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Статистика боя Шара Буллет — Марк-Андре Баррио: удары, процент точности, судейские записки

Статистика боя Шара Буллет — Марк-Андре Баррио: удары, процент точности, судейские записки
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31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) представителя Канады Марка-Андре Баррио в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). После боя появилась расширенная его статистика.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Марк-Андре Баррио

В поединке, который продлился три раунда, Шарабутдин нанёс 153 удара, из которых цели достигли 103 (67%). У его соперника успешными оказались 60 ударов из 100 (60%). Шара Буллет 42 раза поразил голову Баррио, 27 — корпус и 24 — ноги.

Марк-Андре 24 раза попал в голову россиянину, 13 — в корпус и 2 — в ноги.

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