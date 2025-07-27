Де Риддер: хочу 30 дней полежать на пляже, а затем задушу Чимаева и дю Плесси
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Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе нидерландец Ренье де Риддер рассказал о своих планах после победы раздельным решением судей над экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг австралийцем Робертом Уиттакером в поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Их встреча стала главным событием вечера.
UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер (W)
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
SD
Ренье де Риддер
«Я хочу 30 дней лежать на пляже, есть барбекю во Флориде, целовать своих детей, немного отдохнуть, а потом задушить Дрикуса и Хамзата», — сказал де Риддер в эфире ESPN.
Ранее бывший чемпион UFC Белал Мухаммад заявил, что Хамзат Чимаев выйдет победителем из поединка с Дрикусом дю Плесси.
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