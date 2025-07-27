Статистика боя: Митчелл — Саид Нурмагомедов: удары, процент точности, судейские записки

Стала доступна статистика боя, в котором 30-летний американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Брайс Митчелл победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 33-летнего россиянина Саида Нурмагомедова. Их поединок состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Бой продлился все три раунда. Саид донёс до цели 100 ударов из 126 (79%). Митчелл при точности 76% попал по сопернику 39 раз из 76 попыток. Нурмагомедов 13 раз попал в голову, семь — в корпус и два — в ноги. У Митчелла три попадания в голову, семь — в корпус и три — по ногам.

Это второе поражение подряд для россиянина. В предыдущем поединке он уступил Винисиусу Оливейре.