«Отправьте Саида на 2-3 года в Арканзас». Брайс Митчелл высмеял знаменитую фразу Махачева

30-летний американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Брайс Митчелл высмеял крылатую фразу 33-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, упомянув своего бывшего оппонента Саида Нурмагомедова. Их бой состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Мерзкого головореза единогласным решением судей.

«Отправьте Саида на 2-3 года в Арканзас и забудьте о нём», — сказал Митчелл в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Митчелл, победив Саида, теперь имеет в своём рекорде 18 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионального бойца ММА Митчелл выступает с 2015 года.