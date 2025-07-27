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«Отправьте Саида на 2-3 года в Арканзас». Брайс Митчелл высмеял знаменитую фразу Махачева

«Отправьте Саида на 2-3 года в Арканзас». Брайс Митчелл высмеял знаменитую фразу Махачева
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30-летний американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Брайс Митчелл высмеял крылатую фразу 33-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, упомянув своего бывшего оппонента Саида Нурмагомедова. Их бой состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Мерзкого головореза единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Брайс Митчелл (W) — Саид Нурмагомедов
26 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Брайс Митчелл
Окончено
UD
Саид Нурмагомедов

«Отправьте Саида на 2-3 года в Арканзас и забудьте о нём», — сказал Митчелл в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Митчелл, победив Саида, теперь имеет в своём рекорде 18 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионального бойца ММА Митчелл выступает с 2015 года.

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