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Шавкат Рахмонов сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC

Шавкат Рахмонов сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе, не имеющий ни одного поражения, казах Шавкат Рахмонов сообщил, когда планирует провести следующий поединок в североамериканской лиге, отметив, что имя соперника его не волнует.

«В данный момент травму залечиваю. До конца года хочу вернуться, где-то ноябрь или декабрь. Если самочувствие позволит и буду готов. С кем бы я хотел бы подраться? В данный момент — титульное противостояние Ислама и Джека Делла Маддалены. Ну мне без разницы [с кем из них драться]. Можно претендентский [организовать]. Самое главное, чтобы я был готов выступить», — сказал Рахмонов в интервью пресс-службе UFC.

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