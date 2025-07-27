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Брайс Митчелл: уже сразился с одним Нурмагомедовым — давайте подерусь со всеми, какие есть

Брайс Митчелл: уже сразился с одним Нурмагомедовым — давайте подерусь со всеми, какие есть
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30-летний американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Брайс Митчелл заявил, что ему интересно подраться с представителями клана Нурмагомедовых после того, как на минувшем турнире лиги он победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Брайс Митчелл (W) — Саид Нурмагомедов
26 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Брайс Митчелл
Окончено
UD
Саид Нурмагомедов

«Саид Нурмагомедов хорош, чёрт возьми, но я побил его. Когда вы в последний раз видели, чтобы кто-то борол Нурмагомедова?

Думаю, бой с Умаром был бы чертовски хорош. Почему бы и нет? Я уже подрался с одним Нурмагомедовым – давайте подерусь со всеми, какие есть. Давайте устроим противостояние Митчеллы против Нурмагомедовых. Правда, я единственный Митчелл, так что мне придётся драться с ними всеми одному», — сказал Митчелл на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 9.

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