Брайс Митчелл: уже сразился с одним Нурмагомедовым — давайте подерусь со всеми, какие есть

30-летний американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Брайс Митчелл заявил, что ему интересно подраться с представителями клана Нурмагомедовых после того, как на минувшем турнире лиги он победил Саида Нурмагомедова единогласным решением судей.

«Саид Нурмагомедов хорош, чёрт возьми, но я побил его. Когда вы в последний раз видели, чтобы кто-то борол Нурмагомедова?

Думаю, бой с Умаром был бы чертовски хорош. Почему бы и нет? Я уже подрался с одним Нурмагомедовым – давайте подерусь со всеми, какие есть. Давайте устроим противостояние Митчеллы против Нурмагомедовых. Правда, я единственный Митчелл, так что мне придётся драться с ними всеми одному», — сказал Митчелл на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 9.