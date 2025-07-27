Чендлер объяснил, почему Топурия не собирается драться с Царукяном

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер объяснил, почему 28-летний непобеждённый чемпион UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия не будет драться со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном.

«Царукян? Совсем не боюсь его. Никто не хочет проводить этот бессмысленный бой, особенно чемпион. Илия понимает, что для нас важна афиша. А тот парень никому не интересен», — написал Чендлер на своей странице в социальной сети.

Ранее Мойкано бросил вызов Чендлеру, предложив, чтобы проигравший в их поединке завершил карьеру.