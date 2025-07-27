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Евлоев не подерётся на UFC 319 с дебютантом лиги. Аарону Пико назначен новый соперник

Евлоев не подерётся на UFC 319 с дебютантом лиги. Аарону Пико назначен новый соперник
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Пресс-служба североамериканского промоушена сообщила, что на предстоящем турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США), состоится поединок между шестым номером рейтинга UFC в полулёгком весе, не имеющим ни одного поражения, англичанином Лероном Мёрфи и с дебютантом, а также бывшим бойцом Bellator и PFL американцем Аароном Пико.

Отметим, что изначально Аарон должен был дебютировать в лиге в бою с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым. Их поединок был назначен на турнир UFC on ABC 9, который прошёл 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Однако россиянин снялся за 12 дней до поединка по неназванным причинам.

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