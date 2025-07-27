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Пауло Коста высказался о выступлении де Риддера на турнире UFC, сравнив его с дю Плесси

Пауло Коста высказался о выступлении де Риддера на турнире UFC, сравнив его с дю Плесси
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34-летний бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста отреагировал на выступление экс-двойного чемпиона One Championship в среднем и полутяжёлом весе нидерландца Ренье де Риддера в бою с австралийцем Робертом Уиттакером, который состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок завершился победой де Риддера раздельным решением судей.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер (W)
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
SD
Ренье де Риддер

«Я думал, что у Дрикуса самый причудливый и странный стиль ведения боя в UFC, но де Риддер делает всё, чтобы оспорить это и встретиться с ним лицом к лицу», — написал Коста на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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