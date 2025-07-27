«Мурашки пошли». Махачев — о победе Салихова нокаутом в первом раунде на UFC в ОАЭ

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев эмоционально прокомментировал победу нокаутом в первом раунде 41-летнего бойца UFC, выступающего в среднем весе, соотечественника Муслима Салихова в бою с 31-летним представителем Бразилии Карлосом Леалом. Их поединок состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Муслим всегда опасен. Поздравляю, молодец! Мурашки пошли [по коже, когда увидел нокаут]», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Для Короля кунг-фу эта победа стала третьей подряд. Теперь российский боец имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и пять поражений. На профессиональном уровне Муслим выступает с 2001 года.