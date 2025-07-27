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«Хочу отомстить». Холлоуэй заявил, что жаждет подраться с Илией Топурией

«Хочу отомстить». Холлоуэй заявил, что жаждет подраться с Илией Топурией
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй рассказал, что хочет провести реванш с 28-летним непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией, поскольку тот нокаутировал его в первом поединке.

«Хочу ли я провести реванш с Топурией? Конечно. Он стал первым мужиком, который нокаутировал меня. Конечно, я хочу отомстить ему», — приводит слова Холлоуэя портал Sportskeeda.

Напомним, первый бой между Максом и Илией состоялся на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). Их встреча стала главным событием вечера. Бой завершился победой Топурии нокаутом в третьем раунде.

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