Пётр Ян раскрыл, за счёт чего Двалишвили победит Сэндхагена

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился мыслями насчёт предстоящего боя между чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили и четвёртым номером рейтинга UFC американцем Кори Сэндхагеном. Их встреча состоится 4 октября на турнире UFC 320.

«Конечно, я предпочёл бы провести реванш с Мерабом, чтобы проверить, как выступлю в поединке с ним, будучи здоровым. Но Кори также прекрасный боец с интересным стилем ведения боя. Мы показали отличный поединок с ним. Верю, что Мераб и Кори продемонстрируют классный бой. Однако я уверен, что давление Мераба станет ключевым фактором в этой встрече. В какой-то момент Кори может начать сдавать позиции», — приводит слова Яна портал Sherdog.