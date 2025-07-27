Кроуфорд заявил, что Пакьяо и Бетербиев не являются боксёрами, превосходящими Канело

37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд принял участие в опросе журнала The Ring о том, кого из названных боксёров он считает лучше своего предстоящего соперника, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.

По условиям интерактива Теренс должен либо промолчать (значит, боксёр хуже Канело), либо наоборот — сказать, что тот превосходит Сауля.

В результате американский атлет проигнорировал таких боксёров, как Карл Фроч, Крис Юбэнк-младший, Феликс Тринидад, Мэнни Пакьяо, Артур Бетербиев и Бернард Хопкинс.

Однако Кроуфорд выразил уверенность, что Оскар де ла Хойя, Дмитрий Бивол и Флойд Мейвезер-младший превосходят именитого мексиканца.