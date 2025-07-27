Кроуфорд заявил, что Пакьяо и Бетербиев не являются боксёрами, превосходящими Канело

37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд принял участие в опросе журнала The Ring о том, кого из названных боксёров он считает лучше своего предстоящего соперника, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.
В результате американский атлет проигнорировал таких боксёров, как Карл Фроч, Крис Юбэнк-младший, Феликс Тринидад, Мэнни Пакьяо, Артур Бетербиев и Бернард Хопкинс.
Однако Кроуфорд выразил уверенность, что Оскар де ла Хойя, Дмитрий Бивол и Флойд Мейвезер-младший превосходят именитого мексиканца.