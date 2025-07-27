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Пётр Ян объяснил, почему считает, что реванш с Двалишвили будет отличаться от первого боя

Пётр Ян объяснил, почему считает, что реванш с Двалишвили будет отличаться от первого боя
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Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян объяснил, почему считает, что реванш с 34-летним чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили будет отличаться от первого боя.

«Прежде всего, я хочу выйти на бой здоровым. И теперь понимаю, как мне следует скорректировать свой тренировочный лагерь, чтобы лучше подготовиться к Мерабу. Сейчас я знаю, чего от него ожидать», — приводит слова Яна портал Bloody Elbow.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта на турнире UFC Fight Night 221, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

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