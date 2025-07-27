«Забронируйте бой». Сехудо ответил, с кем должен подраться Пётр Ян в следующем поединке

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо призвал руководство североамериканского промоушена организовать россиянину Петру Яну следующий поединок с победителем боя между обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили и четвёртым номером рейтинга UFC соотечественником Кори Сэндхагеном.

«Пётр Ян против победителя поединка Двалишвили — Сэндхаген. Забронируйте бой», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, встреча между Мерабом и Кори состоится 4 октября на турнире UFC 320 и станет соглавным событием вечера.