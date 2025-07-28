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Хабиб объяснил, почему никогда не был в близких отношениях с Джоном Джонсом

Хабиб объяснил, почему никогда не был в близких отношениях с Джоном Джонсом
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что никогда не был в близких отношениях с легендарным американским бойцом смешанных единоборств Джоном Джонсом, поскольку всегда находился в дружеских отношениях с Даниэлем Кормье, у которого с Костлявым принципиальный конфликт.

«Мы не друзья [с Джоном]. Если говорить про человеческие отношения с ним, то мой друг всегда конфликтовал, кипишевал с ним. Я с Джоном не мог быть в близких отношениях и никогда не был. Поскольку всегда оставался на стороне Кормье», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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