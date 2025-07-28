Богатырёв: мы увидели пикового Петра Яна. Он вправе требовать титульник

Тяжеловес АСА Адам Богатырёв прокомментировал победу Петра Яна в поединке против Маркуса Макги.

«Пётр сделал именно то, чего я от него и ожидал. Он вышел и уверенно перебил соперника. Очень чёткая работа по этажам: бил по ногам, пробивал корпус, а потом — голову. Во втором раунде особенно показал класс, когда потряс Макги и полностью забрал инициативу. Было видно, что Маркус просто не успевает за Петей. Для меня стало удивлением, что судьи отдали один раунд Макги. Как по мне, все три отрезка Пётр был лучше. Самое главное, что мы увидели того самого пикового Петра — хладнокровие, темп, прессинг, грамотная работа угла — всё было на высоте. Пётр попросил после боя титульник, и он абсолютно прав. Сейчас он вправе требовать титульный бой с победителем пары Мераб — Кори», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На счету Петра Яна 19 побед и пять поражений в профессиональной карьере, а победа над Макги стала третьей подряд.