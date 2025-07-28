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Туменов: у Шары Буллета большие проблемы с боксом

Туменов: у Шары Буллета большие проблемы с боксом
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Экс-боец UFC россиянин Альберт Туменов прокомментировал победу соотечественника Шарабутдина Магомедова в поединке с канадцем Марком-Андре Баррио, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Магомедов выиграл единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Марк-Андре Баррио

«У Шары Буллета большие проблемы с боксом, у него его нет. Он очень хорошо дерётся ногами, но именно боксёрские навыки надо подтягивать. Ты не сможешь постоянно попадать и нокаутировать ногами, это тяжело. Ноги нужны для разнообразия в арсенале, но если ты руками плохо работаешь, то парень с хорошим боксом может тебя переиграть», — приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.

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