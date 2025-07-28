Ринат Фахретдинов оценил победу Шары Буллета над Баррио

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал выступление соотечественника Шарабутдина Магомедова в бою с канадцем Марком-Андре Баррио.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Магомедова единогласным судейским решением.

«Очень хороший бой. Такой поединок нужен был Шарабутдину. Он устал, пропустил, нокдаун, характер, очередной бонус. Какие шансы у Шары Буллета получить титульный бой? Шансы есть у всех, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. ММА – это такой вид спорта, где каждый мечтает стать чемпионом. Если у пацана есть титульные амбиции, то это очень хорошо», – приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.