Уиттакер прокомментировал поражение от Ренье де Риддера в главном бою UFC on ABC 9

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал поражение в поединке с нидерландцем Ренье де Риддером, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, де Риддер победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Он сделал то, что и обещал. Я думал, что учёл всё, но его давление было сильным. Он умеет идти вперёд и многому обучен. Я уже говорил о том, что у него особенный стиль. У меня не получалось регулярно мешать ему. В большинстве случаев у него всё получалось, и он ушёл победителем», — сказал Уиттакер после боя.

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