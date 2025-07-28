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Уиттакер прокомментировал поражение от Ренье де Риддера в главном бою UFC on ABC 9

Уиттакер прокомментировал поражение от Ренье де Риддера в главном бою UFC on ABC 9
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Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал поражение в поединке с нидерландцем Ренье де Риддером, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, де Риддер победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер (W)
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
SD
Ренье де Риддер

«Он сделал то, что и обещал. Я думал, что учёл всё, но его давление было сильным. Он умеет идти вперёд и многому обучен. Я уже говорил о том, что у него особенный стиль. У меня не получалось регулярно мешать ему. В большинстве случаев у него всё получалось, и он ушёл победителем», — сказал Уиттакер после боя.

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