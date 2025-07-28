Жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова попали в смертельное ДТП — Tengri Sport

Жена и сын бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова попали в тяжёлое дорожно-транспортное происшествие в Жамбылской области (Казахстан), сообщает издание Tengri Sport.

По информации ресурса, трагедия произошла утром 27 июля на 299-м километре трассы Алматы – Екатеринбург. Водитель машины «Тойота» Land Cruiser 200 не справилась с рулевым управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, двое доставлены в больницу.

Местные правоохранители проводят досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».