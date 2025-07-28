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Бадаев: проснулся злой вариант Шары Буллета. Он показал характер

Бадаев: проснулся злой вариант Шары Буллета. Он показал характер
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал выступление россиянина Шарабутдина Магомедова в бою с канадцем Марком-Андре Баррио.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Магомедова единогласным судейским решением.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Марк-Андре Баррио

«Шара Буллет — большой молодец. Подрался зрелищно и хорошо. У него были определённые проблемы, но он их довольно-таки хорошо решил, показал характер в трудной ситуации. В целом он контролировал ход боя, но в одном моменте была опасность. Он показал характер. Наоборот, проснулся злой вариант Шары. Интересно, как Шара покажет себя с бойцами из топ-10 или топ-5. На данном этапе пока Шара неплохо себя показал. Будет занимательно последить за его дальнейшим продвижением — кого ему дадут, будут ли на него делать ставку или сразу же бросят под поезд. Это тоже важный матчмейкинг. Чтобы в соперниках были или ударники, или борцы не самого высокого уровня», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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