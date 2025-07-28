Бадаев: проснулся злой вариант Шары Буллета. Он показал характер

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал выступление россиянина Шарабутдина Магомедова в бою с канадцем Марком-Андре Баррио.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Магомедова единогласным судейским решением.

«Шара Буллет — большой молодец. Подрался зрелищно и хорошо. У него были определённые проблемы, но он их довольно-таки хорошо решил, показал характер в трудной ситуации. В целом он контролировал ход боя, но в одном моменте была опасность. Он показал характер. Наоборот, проснулся злой вариант Шары. Интересно, как Шара покажет себя с бойцами из топ-10 или топ-5. На данном этапе пока Шара неплохо себя показал. Будет занимательно последить за его дальнейшим продвижением — кого ему дадут, будут ли на него делать ставку или сразу же бросят под поезд. Это тоже важный матчмейкинг. Чтобы в соперниках были или ударники, или борцы не самого высокого уровня», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.