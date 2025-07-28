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«Всех убьём». Чимаев рассказал о подготовке к UFC 319

«Всех убьём». Чимаев рассказал о подготовке к UFC 319
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев высказался о подготовке к поединку с действующим чемпионом южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Чувствую себя отлично. Мы в Лос-Анджелесе. Проходим заключительный этап подготовки перед боем. Готовимся ехать в Чикаго. Всех убьём. Увидимся, ребята», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

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