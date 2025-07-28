Экс-чемпион UFC — о переходе Махачева в полусредний вес: выглядит больше, чем я его помню

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд высказался об ожидаемом переходе экс-чемпиона организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Посмотрим, как Ислам будет смотреться в новом весе. Уже сейчас он выглядит больше, чем я его помню. Он стал крупнее, определённо. Посмотрим, как он справится», – сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой во второй половине года.

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