Американский экс-чемпион: Пакьяо может побить Джервонту Дэвиса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли считает, что вернувшийся на ринг филиппинец Мэнни Пакьяо способен победить американскую звезду Джервонту Дэвиса.

«Знаю, поклонники Дэвиса набросятся на меня… Но вот что я вам скажу. Если он не будет сосредоточен, тогда его вполне может побить Мэнни. Говорю, с Дэвисом покончено. Он и сам об этом говорит. Агрессия мешает в жизни. Он хочет измениться. У него много планов за пределами бокса», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.