«Низкий бойцовский интеллект». Аспиналл раскритиковал бои Майкла Чендлера в UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о бывшем претенденте на титул организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) американце Майкле Чендлере.

«У него низкий бойцовский интеллект. Он поднимает вас, отрывая от земли, бросает вас, и вы сразу же пружините назад. Он мог бы сэкономить кучу сил.

Он просто выходит, выбрасывает всё подряд, машет, и делает это изо всех сил. Безумно для человека, у которого столько боёв. Я удивлён», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Ранее Чендлер объяснил, почему Топурия не собирается драться с Царукяном.

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