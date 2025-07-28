Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Низкий бойцовский интеллект». Аспиналл раскритиковал бои Майкла Чендлера в UFC

«Низкий бойцовский интеллект». Аспиналл раскритиковал бои Майкла Чендлера в UFC
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о бывшем претенденте на титул организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) американце Майкле Чендлере.

«У него низкий бойцовский интеллект. Он поднимает вас, отрывая от земли, бросает вас, и вы сразу же пружините назад. Он мог бы сэкономить кучу сил.

Он просто выходит, выбрасывает всё подряд, машет, и делает это изо всех сил. Безумно для человека, у которого столько боёв. Я удивлён», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Ранее Чендлер объяснил, почему Топурия не собирается драться с Царукяном.

Материалы по теме
Чендлер объяснил, почему Топурия не собирается драться с Царукяном

Аспиналл и Пимблетт посетили мурал, посвящённый Тому

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android