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Азамат Бекоев не выступит на турнире UFC в августе

Азамат Бекоев не выступит на турнире UFC в августе
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Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Азамат Бекоев сообщил, что не выступит на турнире организации, который состоится 2 августа в Лас-Вегасе (США).

«То, что Юсри Белгаруи снялся с боя, это правда. У него возникли проблемы с рабочей визой в США. В UFC хотят нам сделать бой в октябре, на номерном турнире в Абу-Даби», – приводит слова Бекоева издание MMA.Metaratings.ru.

Азамату Бекоеву 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

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