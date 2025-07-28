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Бо Никал: следующий бой де Риддера должен быть за титул UFC

Бо Никал: следующий бой де Риддера должен быть за титул UFC
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Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Бо Никал прокомментировал победу бывшего соперника нидерландца Ренье де Риддера в поединке с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, де Риддер победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер (W)
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Окончено
SD
Ренье де Риддер

«Поздравляю Ренье де Риддера, это был отличный бой. Следующий поединок должен быть за титул», — написал Никал на своей странице в социальных сетях.

Ренье де Риддеру 34 года. Нидерландец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.

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