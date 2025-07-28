Бо Никал: следующий бой де Риддера должен быть за титул UFC

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Бо Никал прокомментировал победу бывшего соперника нидерландца Ренье де Риддера в поединке с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, де Риддер победил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Поздравляю Ренье де Риддера, это был отличный бой. Следующий поединок должен быть за титул», — написал Никал на своей странице в социальных сетях.

Ренье де Риддеру 34 года. Нидерландец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.