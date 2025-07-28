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Джонс Джонс назвал единственного бойца, который смог его победить. Он из России

Джонс Джонс назвал единственного бойца, который смог его победить. Он из России
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38-летний бывший обладатель титула UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе американец Джон Джонс выразил уважение экс-бойцу смешанных единоборств россиянину Адлану Амагову, подтвердив, что тот нокаутировали его в начале 2010-х годов во время совместного спарринга с ним в зале Jackson Wink.

«Адлан — единственный, кто меня смог победить. Он прекрасный человек. Мне очень нравится, как его любят и ценят соотечественники, и для меня большая честь встретиться с ним [на боксёрском шоу IBA Bare Knuckle в Москве]», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.

Амагов выступал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств с 2008 по 2016 год.

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