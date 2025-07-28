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40-летний Артур Бетербиев показал работу на груше

40-летний Артур Бетербиев показал работу на груше
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (21-1, 20 KO) продолжает поддерживать форму в преддверии следующего выступления.

«Впереди новая рабочая неделя», — написал Бетербиев в социальных сетях, опубликовав видео с тренировки.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Уроженец Хасавюрта дебютировал как профессионал в 2013 году. В ноябре 2017-го стал чемпионом мира, в октябре 2019-го – объединённым чемпионом, в октябре 2024-го – абсолютным чемпионом. Единственное поражение в карьере потерпел от соотечественника Дмитрия Бивола.

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Артур Бетербиев провёл тренировку в Грозном:

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