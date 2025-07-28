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Пэдди Пимблетт: я избил Чендлера так, как отец колотит своего семилетнего ребёнка

Пэдди Пимблетт: я избил Чендлера так, как отец колотит своего семилетнего ребёнка
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30-летний топовый и популярный боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт поделился мыслями о своём выступлении в поединке с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером, который состоялся на турнире UFC 314 в Майами. Плохиш победил техническим нокаутом в третьем раунде.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт (W)
13 апреля 2025, воскресенье. 06:40 МСК
Майкл Чендлер
Окончено
TKO
Пэдди Пимблетт

«Хотел нокаутировать его, потому что Гэтжи и Порье не смогли это сделать, но в итоге я избил его так, как отец колотит семилетнего ребёнка», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.

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