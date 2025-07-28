Пэдди Пимблетт: я избил Чендлера так, как отец колотит своего семилетнего ребёнка

30-летний топовый и популярный боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт поделился мыслями о своём выступлении в поединке с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером, который состоялся на турнире UFC 314 в Майами. Плохиш победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Хотел нокаутировать его, потому что Гэтжи и Порье не смогли это сделать, но в итоге я избил его так, как отец колотит семилетнего ребёнка», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Пэдди Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.