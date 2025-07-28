Джон Джонс ответил, готов ли он провести бой с Фёдором Емельяненко на Красной площади

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе американец Джон Джонс заявил, что ему неинтересен поединок с легендарным россиянином Фёдором Емельяненко на Красной площади в Москве.

— Ты планируешь участвовать в турнире UFC в Белом доме, так?

— Да, хотел бы. Сейчас работаю над этим.

— Послушай, если этот ивент не состоится, то у меня есть альтернативный вариант — бой на Красной площади. Ты бы хотел принять участие в этом событии?

— По контракту я связан с UFC на очень долгое время [поэтому не смогу воспользоваться этим шансом].

— Ладно, если мы договоримся с Даной об этом, привезём тебя в Москву и сделаем альтернативу турниру в Белом доме [то ты примешь участие]? И твоим соперником будет кто-то вроде Фёдора Емельяненко.

— Никто не захочет смотреть, как мы дерёмся с Фёдором. Не хочу боя с ним. Я очень люблю Фёдора. Он был одним из моих главных кумиров в течение очень долгого времени. Емельяненко — настоящая легенда и очень хороший человек, — сказал Джонс в разговоре с генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой, который был опубликован аккаунтом Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).