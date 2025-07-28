Кайо Борральо будет страховать бой дю Плесси — Чимаев
Поделиться
Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо сообщил, что выступит страхующим поединка между обладателем чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и топовым, а также непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
«Я стал запасным поединка между Дрикусом и Хамзатом. Они смогут обратиться ко мне, чтобы сохранить шоу. Буду в Чикаго и сделаю вес. И если поединок между ними состоится, то через три недели полечу в Париж, чтобы убить Имавова», — сказал Борральо в интервью на YouTube-канале MMA Today.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2025
-
19:22
-
19:07
-
18:52
-
18:13
-
17:22
-
17:07
-
17:00
-
16:58
-
16:03
-
15:36
-
14:25
-
14:04
-
13:01
-
12:25
-
11:14
-
11:04
-
10:11
-
09:59
-
09:47
-
07:51
-
00:17
- 27 июля 2025
-
23:25
-
22:37
-
22:07
-
21:12
-
20:22
-
20:08
-
19:44
-
19:02
-
18:33
-
18:13
-
17:13
-
17:06
-
16:51
-
15:57