Кайо Борральо будет страховать бой дю Плесси — Чимаев

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо сообщил, что выступит страхующим поединка между обладателем чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и топовым, а также непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

«Я стал запасным поединка между Дрикусом и Хамзатом. Они смогут обратиться ко мне, чтобы сохранить шоу. Буду в Чикаго и сделаю вес. И если поединок между ними состоится, то через три недели полечу в Париж, чтобы убить Имавова», — сказал Борральо в интервью на YouTube-канале MMA Today.