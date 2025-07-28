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Кайо Борральо будет страховать бой дю Плесси — Чимаев

Кайо Борральо будет страховать бой дю Плесси — Чимаев
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо сообщил, что выступит страхующим поединка между обладателем чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и топовым, а также непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я стал запасным поединка между Дрикусом и Хамзатом. Они смогут обратиться ко мне, чтобы сохранить шоу. Буду в Чикаго и сделаю вес. И если поединок между ними состоится, то через три недели полечу в Париж, чтобы убить Имавова», — сказал Борральо в интервью на YouTube-канале MMA Today.

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