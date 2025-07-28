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Гаджи Рабаданов не включил Джона Джонса в топ-3 величайших бойцов в истории ММА

Гаджи Рабаданов не включил Джона Джонса в топ-3 величайших бойцов в истории ММА
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Победитель Гран-при PFL в лёгком весе 2024 года россиянин Гаджи Рабаданов назвал трёх величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Фёдор Емельяненко. Первопроходец в ММА, легенда. Один из тех, кто первым показал, насколько этот вид спорта универсален. Жорж Сен-Пьер — был примером дисциплины, характера, упорства и тяжёлого труда. Настоящий феномен. И Хабиб Нурмагомедов — непобеждённый, неоспоримый. С идеальным рекордом завершил карьеру», — сказал Рабаданов в интервью проекту Okko MMА.

Напомним, Гаджи следующий поединок проведёт против англичанина Альфи Дэвиса на турнире PFL, который пройдёт 15 августа. Это будет финал Гран-при лиги в лёгком весе.

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