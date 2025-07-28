Конор Макгрегор в очередной раз сменил имидж, сделав ирокез

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор показал новый имидж, сделав ирокез.

Фото: Кадр из видео, которое Макгрегор опубликовал на своей странице в социальной сети

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Ранее Макгрегор ответил своему бывшему сопернику Хабибу Нурмагомедову на его сравнение с непобеждённым испано-грузином Илией Топурией.