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Чендлер отреагировал на слова Аспиналла, который заявил, что у того «низкий бойцовский IQ»

Чендлер отреагировал на слова Аспиналла, который заявил, что у того «низкий бойцовский IQ»
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер ответил на слова действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла, который ранее раскритиковал Железного за стиль ведения боя.

«Разве этот чудак не говорил то же самое три года назад? А потом ждал Джона Джонса так же долго, как я Конора. И после этого он критиковал меня за ожидание Макгрегора? Круто», — написал Чендлер на своей странице в социальной сети Threads.

Чендлеру 39 лет. В своём профессиональном рекорде Майкл имеет 23 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 10 поражений. В UFC американский боец выступает с 2021 года.

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