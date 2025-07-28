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«Хочу драться с Арманом. И не потому, что он придурок». Хукер — о поединке с Царукяном

«Хочу драться с Арманом. И не потому, что он придурок». Хукер — о поединке с Царукяном
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Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер заявил, что готов провести поединок со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном.

«У всех этих именитых парней [из топа дивизиона] есть веская причина не принимать бой с Арманом. Поединок с ним — это именно тот вызов, который я всегда хотел получить. И не потому, что Царукян придурок и я ненавижу этого парня. Просто искренне считаю, что он самый сложный соперник в дивизионе», — приводит слова Хукера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.

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