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Пауло Коста заявил, что заработал более $ 10 млн за поединок с Копыловым

Пауло Коста заявил, что заработал более $ 10 млн за поединок с Копыловым
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34-летний бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста отреагировал на на информацию о гонораре за поединок с российским бойцом Романом Копыловым, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Бой завершился победой бразильского атлета единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Пауло Коста (W) — Роман Копылов
20 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Пауло Коста
Окончено
UD
Роман Копылов

«Лживые новости. Я заработал $ 15 млн», — написал Коста в ответ на пост в социальной сети X (ранее Twitter), в котором указывалось, что тот получил за победу над россиянином $ 921 тыс.

Ранее Пауло Коста резко высказался в адрес топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

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