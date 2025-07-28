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«Спасибо за создание империи». Шара Буллет поздравил Дану Уайта с днём рождения

«Спасибо за создание империи». Шара Буллет поздравил Дану Уайта с днём рождения
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31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, обратился к президенту североамериканского промоушена Дане Уайту, поздравив его с днём рождения. Уайту сегодня исполнилось 56 лет.

«Спасибо вам за создание империи, которая изменила жизни миллионов бойцов и фанатов по всему миру. Желаю вам здоровья, сил, ясности ума и новых побед — как в жизни, так и в деле, которому вы продолжаете так преданно служить.

С уважением и благодарностью! Благодаря вам мы живём в мечте, которую вы превратили в реальность. Пусть энергия, которую вы дарите миру, возвращается к вам в 10-кратном размере!» — написал Буллет на своей странице в социальной сети.

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