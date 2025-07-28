«Не говори, а делай». Бен Аскрен приступил к тренировкам после тяжёлой болезни

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусредней категории (до 77 кг) американец Бен Аскрен приступил к тренировкам после выздоровления от тяжёлой формы пневмонии, с которой он боролся на протяжении 1,5 месяца.

«Не говори, а делай», — подписал Аскрен видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Вскоре появилась неподтверждённая информация, что состояние Бена представляется критическим, что впоследствии было опровергнуто. 30 июня стало известно, что Аскрен успешно перенёс операцию по трансплантации лёгких.