Иржи Прохазка будет страховать реванш Анкалаева и Перейры

Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе чех Иржи Прохазка сообщил в эфире передачи The Ariel Helwani Show, что будет страховать бой между чемпионом UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Алексом Перейрой, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для бойцов это будет реванш.

Отметим, что сам Иржи будет также драться на этом турнире. Его противником выступит четвёртый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе американец Халил Раунтри-младший. Их поединок станет третьим по значимости на предстоящем турнире.