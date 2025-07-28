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Иржи Прохазка будет страховать реванш Анкалаева и Перейры

Иржи Прохазка будет страховать реванш Анкалаева и Перейры
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Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе чех Иржи Прохазка сообщил в эфире передачи The Ariel Helwani Show, что будет страховать бой между чемпионом UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Алексом Перейрой, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для бойцов это будет реванш.

Отметим, что сам Иржи будет также драться на этом турнире. Его противником выступит четвёртый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе американец Халил Раунтри-младший. Их поединок станет третьим по значимости на предстоящем турнире.

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