Звезда UFC Шара Буллет рассказал об отношениях с Криштиану Роналду

31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, что по-прежнему поддерживает связь с популярным нападающим «Аль-Насра» португальцем Криштиану Роналду, отметив, что является его поклонником с 2002 года.

«Да, мы общаемся. Для меня он большая легенда. Ещё с 2002 года за него болею. Сам занимался футболом, моя карьера началась с футбола. Неудавшийся футболист стал бойцом», — приводит слова Магомедова портал «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 июля, Шара победил единогласным решением судей представителя Канады Марка-Андре Баррио.