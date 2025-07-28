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Звезда UFC Шара Буллет рассказал об отношениях с Криштиану Роналду

Звезда UFC Шара Буллет рассказал об отношениях с Криштиану Роналду
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31-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, что по-прежнему поддерживает связь с популярным нападающим «Аль-Насра» португальцем Криштиану Роналду, отметив, что является его поклонником с 2002 года.

«Да, мы общаемся. Для меня он большая легенда. Ещё с 2002 года за него болею. Сам занимался футболом, моя карьера началась с футбола. Неудавшийся футболист стал бойцом», — приводит слова Магомедова портал «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 июля, Шара победил единогласным решением судей представителя Канады Марка-Андре Баррио.

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