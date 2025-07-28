«Думал, что выиграет Лигу чемпионов». Российский боец UFC Шара Буллет — о ФК «Анжи»

31-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, поделился мнением о махачкалинском футбольном клубе «Анжи», заявив, что искренне верил в его успех, но со временем разочаровался в нём.

«Раньше любимой командой был ЦСКА, потом загорелся болеть за «Анжи». Проникся, думал, что можем выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы, потом команда распалась, и я перегорел. Думал, будет костяк, слаженная игра, что дагестанский футбол будет развиваться, но не всё так просто, как казалось», — приводит слова Шарабутдина Магомедова портал «Матч ТВ».